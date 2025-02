En el último documento se recalcaba que los recursos sólo debían destinarse a los gastos directamente relacionados con la ejecución del proyecto aprobado. Se estableció que los fondos serían depositados en la cuenta 70118083468 de Banamex, que administraba la Secretaría de Hacienda, a través de la Tesorería del gobierno de Morelos .

En 2017, en esa cuenta, según la fiscalía, se recibieron 5 millones 2 mil 265 pesos; sin embargo el 2 de enero de 2018 los ex funcionarios Jorge N, ex secretario de Hacienda, y Armando N, ex tesorero, al parecer transfirieron 5 millones de pesos a una cuenta concentradora usada para diversos pagos, sin que se determinara el destino final del dinero. Como resultado, los recursos no se usaron para el proyecto de rehabilitación y éste nunca se llevó a cabo , recalcó el órgano.

La audiencia de imputación fue el 20 de febrero contra los tres funcionarios mencionados, pero dos hombres de área de finanzas acusados de distracción de esos recursos, pidieron al juez un plazo de 144 horas para que se celebre la audiencia de vinculación en su contra. Sin embargo, Cristina renunció a ese plazo y según las pruebas documentales presentadas, la fiscalía logró que el impartidor la vinculara a proceso.