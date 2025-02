Sostuvo que esas pérdidas las restan a las utilidades para ya no pagar los impuestos, tanto empresas nacionales como extranjeras.

Eso quiere decir que se acabó el régimen de corrupción y privilegios; cuando no hay corrupción, cuando no hay privilegio a alguien, para que unos paguen impuestos y otros no; cuando todo mundo cumplimos con la ley se tienen buenos resultados , definió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde Palacio Nacional, agradeció a la mayoría de los mexicanos el pago puntual de sus impuestos, que se refleja en una muy buena recaudación que nos permite cumplir con todos los programas de bienestar, con las obras públicas, con todas las acciones que nos encomendó el pueblo de México .

El titular del SAT resaltó que todos los días continúan recaudando y cada minuto cuenta , por lo que confió que al concluir el presente mes, el cumplimiento va a ser mayor al 100 por ciento .

Abundó que de enero al 20 de febrero, conforme a los reportes de todos los bancos, el total de los ingresos tributarios es de 965 millones de pesos, 120 millones de pesos más en comparación con el primer bimestre del año pasado.