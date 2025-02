Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Sábado 22 de febrero de 2025, p. a10

La lucha de Jennifer Hermoso en contra de las agresiones sexuales no ha terminado. La jugadora junto con la Asociación de Futbolistas Españoles y la Fiscalía apelarán la sentencia de la Audiencia Nacional en contra de Luis Rubiales, ex presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), por el beso no consensuado que le propinó a la mediocampista.

Fuentes jurídicas confirmaron a la agencia Europa Press que Hermoso, integrante del club mexicano Tigres, dio el visto bueno a su representante legal para que interponga un recurso ante la sala de lo penal tras estudiar el fallo dictado contra Rubiales.

La sentencia del magistrado José Manuel Fernández-Prieto condena a Rubiales a pagar una multa de 10 mil 800 euros al ser encontrado culpable como agresor sexual al besar a Hermoso sin su consentimiento durante la ceremonia de premiación del Mundial Femenil 2023. Además, el ex directivo deberá indemnizarla con tres mil euros por daño moral .

No obstante, tanto Rubiales como el ex director de la selección varonil española, Albert Luque; el ex timonel del representativo femenil, Jorge Vilda; y el ex responsable de marketing de la RFEF, Rubén Rivera, fueron absueltos del delito de coacciones al no haber quedado probado que ejercieran ningún acto de violencia ni de intimidación sobre Jennifer Hermoso .

El juez señaló que impuso una pena baja debido a que la agresión siendo siempre reprochable, es encuadrable dentro de las de menor intensidad del Código Penal, al no mediar violencia ni intimidación .

Apelarán

Los representantes legales de Hermoso apelarán debido a que la pena contra el ex directivo es muy inferior a la solicitada por la Fiscalía, de dos años y medio de cárcel, un año por el beso y año y medio por las coacciones. Rubiales, a su vez, también anunció que recurrirá a la sanción en su contra.

La imagen de Rubiales al sujetar con ambas manos la cabeza de Hermoso para besarla en los labios tras el triunfo de España en el Mundial 2023 desató una controversia internacional. Temerosos de la situación y sin activar un protocolo contra actos de agresión, el personal de la RFEF intimidó a la jugadora al pedirle que defendiera al entonces dirigente del balompié español, pues de lo contrario pondría en riesgo su carrera.

Sin embargo, la agresión impulsó el movimiento #Seacabó en contra de los actos de abuso, agresión y sexismo en el futbol, por lo que Hermoso recibió apoyo internacional y decidió interponer una denuncia contra Rubiales.

Desde una reforma del Código Penal español el año pasado, un beso no consentido puede considerarse agresión sexual, categoría legal que agrupa todos los tipos de violencia sexual en la ley Sólo sí es sí.