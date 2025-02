▲ El canterano auriazul Pablo Bennevendo sabe que si hay un partido que no se puede perder es contra los de Coapa. Foto Pumas Mx

Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Sábado 22 de febrero de 2025, p. 9

En Pumas el clásico contra el América es un asunto de formación. Los jugadores lo saben desde que comienzan su carrera en equipos de fuerzas básicas, donde la advertencia de experimentados entrenadores es que se puede perder cualquier partido, menos ése. El capitán Pablo Bennevendo utiliza ese viejo concepto para definir lo que implica la visita del actual tricampeón al estadio Olímpico Universitario. Ganar no salva el torneo, pero sirve para demostrar que estamos a muerte con el cuerpo técnico , afirma en conferencia de prensa mientras la presión sobre el argentino Gustavo Lema al frente del plantel ha llegado a un punto crítico por la irregularidad de resultados.

En dos de los últimos tres partidos contra las Águilas, los de la UNAM sumaron victorias. Ganaron en su visita al estadio Azteca (0-1), en septiembre, y un año antes repitieron el desenlace en Ciudad Universitaria (2-1). Desde chicos nos enseñan en Pumas que si hay un partido que no puedes perder es contra el América , reafirma el lateral derecho. Sabemos lo que se juega. Es una semana que se vive diferente, tiene un toque especial. No sé si nos lleguemos a quitar esa etiqueta de no ser favoritos por el momento que vive nuestro rival, pero la única forma de revertirlo es siendo intensos, aguerridos. Así se le puede ganar .

Lema, antes auxiliar técnico de Antonio Mohamed, consiguió casi la mitad de los puntos en juego desde hace siete fechas. El mayor punto de desencuentro con su afición tiene que ver con las formas. Miles de personas reclaman que los felinos regresen al estilo característico de la garra y el ataque, algo que rompa con la monotonía de algunos encuentros. Según fuentes consultadas en el club, la directiva no descarta un plan emergente en caso de que la situación se vuelva insostenible. Hugo Sánchez, Mario Carrillo, Antonio Torres Servín y David Patiño corrieron en diferentes épocas la misma suerte: después de perder el clásico, abandonaron el cargo anticipadamente.

Presión no, motivación sí