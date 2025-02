Ángel Bolaños Sánchez

El Comité por la Defensa y Recuperación de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca informó que ayer en la madrugada fue detenido en flagrancia por el delito de extorsión el jefe de la Unidad Departamental de Control de Accesos, adscrito a la dirección del centro, que depende directamente de la oficina de la alcaldía.

El gobierno de la demarcación confirmó por la tarde la detención del funcionario y anunció su destitución, e informó que se decidió además separar del cargo al director de la Ciudad Deportiva, Alejandro Vera Isoba, en tanto se realizan las investigaciones.

Integrantes del colectivo informaron que Martínez exigió el pago de 10 mil pesos a comerciantes que ocupan la explanada del centro deportivo, a los que convocó en uno de los accesos para que le entregaran el dinero a fin de permitirles que se instalaran, pero los vendedores denunciaron el hecho a policías de la Unidad de Protección Metropolitana Oriente, comisionados a la seguridad de la zona con motivo del concierto de la banda Twenty One Pilots en el estadio GNP.