En cinco entidades, 58% de las erogaciones no aclaradas

El documento señala que 51.5 por ciento del monto por aclarar en municipios se concentra en sólo 38 de los 845 entes fiscalizados. A nivel estatal, las entidades con mayores posibles irregularidades son Baja California, Veracruz, Morelos, estado de México y Nuevo León, que en conjunto representan 58 por ciento del monto observado.

Entre las principales irregularidades detectadas en la fiscalización del gasto federalizado destaca la falta de documentación comprobatoria de gastos por 32 mil 749 millones de pesos y el pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal por 2 mil 153 millones de pesos, además de pagos improcedentes o en exceso por mil 538 millones y bienes adquiridos no localizados, que no operan o servicios no realizados por mil 110 millones de pesos.

Arturo Sánchez Jiménez, Enrique Méndez y Fernando Camacho