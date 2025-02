E

n la contraportada del libro de György Márkus (GM), János Kis (JK) y György Bence (GB) [estos dos, alumnos de Márkus], titulado (en inglés) ¿Cómo es posible una teoría económica crítica? (2022, Brill, Leiden-Boston, 296 pp) se señala: “Este libro es una obra maestra de teoría crítica. Provee una explicación metateórica, iluminadora y original de la concepción general de Marx (Mx) sobre la teoría económica crítica. Simpatizante con los propósitos generales de Mx, excava las contradicciones internas de su teoría de manera sin igual. Escrito en húngaro al principio de los años 70, fue censurado por las autoridades comunistas. Su tardía publicación en inglés significa una gran bendición para los investigadores de diversas disciplinas, incluyendo filosofía, economía política, marxismo…”. Si bien el libro fue finalmente publicado en húngaro en 1992, tras el colapso de los estados comunistas de Europa del Este, los 30 años de retraso para su traducción al inglés son ‘explicados’ sólo por un supuesto desacuerdo sobre tácticas políticas entre coautores o entre generaciones. Se tradujo al inglés después de fallecidos GM y GB, por acuerdo entre sus herederos y Kis, según el prólogo de John Grumley, ex alumno de Márkus en Sídney. Es una obra de difícil comprensión. Por ello, avanzaré lentamente en su presentación. Hoy empiezo narrando el prefacio de JK, el único coautor vivo. El libro, dice JK, fue escrito en las secuelas del turbulento año de 1968. Los autores respondimos a las esperanzas y desengaños de esos años, repensando los fundamentos de la teoría marxista. Fue escrito con la creencia de que las aspiraciones de la Nueva Izquierda y las ambiciones de la Primavera de Praga podrían reconciliarse y que la derrota de ambos movimientos sería temporal. Ambas expectativas refutadas por la historia. En la medida que las ideas de Mx continúan siendo de interés, nuestra reinterpretación crítica no ha perdido su actualidad, o eso creo. JK cuenta que GM invitó a GB y a él (sus alumnos) como coautores de un libro sobre filosofía (FSF) marxista de la historia. Dice que los marxistas críticos de los años 60 rechazaron el evolucionismo lineal, interpretación rígida del materialismo histórico de autores como Kautsky y Plekhanov, adoptada por el marxismo soviético. Señala que la lectura de los Manuscritos de economía y filosofía (MEF) permitió a los marxistas críticos formar una concepción alternativa de la historia en la que el ser humano (SH) se hace a sí mismo, en la que no es un mero medio sino también sujeto de la historia. Una concepción, cargada de valores, del tipo de animal que es el SH. En ella la naturaleza humana define un ideal de vida valiosa y un orden social que garantiza igual acceso a todos a la oportunidad de vivir una buena vida y a ser parte igual en las decisiones colectivas sobre la dirección que su sociedad debe seguir. Los miembros de una buena sociedad realizan libremente sus capacidades (C) innatas para ser personalidades multidimensionales armoniosas. El ideal, según el joven Mx, puede formularse porque la historia mundial crea las condiciones para su especificación y realización, aunque nunca se ha realizado. Las sociedades precapitalistas (SPRECPL) fueron construidas sobre estatus desiguales de manera que cada uno tenía derecho sólo a lo asignado a su estatus. No podría haber sido de otra manera, pues las instituciones y el dominio público y privado no se habían diferenciado.