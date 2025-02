En defensa de la soberanía nacional

l día de ayer, 20 de febrero, que se conmemoró el 25 aniversario luctuoso del gran periodista y escritor Fernando Benítez, quise recordar una anécdota que relata en su libro Cárdenas y La Revolución Mexicana, con motivo de la expedición punitiva de 1916 que pretendía capturar al general Francisco Villa en territorio mexicano:

“El 21 de junio, el capitán Charles T. Boyd, al frente de un regimiento, se empeñó en cruzar la población de Carrizal alegando que iba en persecución de un desertor y de una partida de Villa, el general Félix Gómez le dijo que debía solicitar órdenes, pues quería evitar un conflicto armado, Boyd, altanero, respondió que no podía perder más tiempo, y que si se trataba de un conflicto armado ‘para morir eran los hombres’, Gómez replicó ‘que también los mexicanos sabían morir y que si quería pasar a fuerza, lo intentara’ y, como siempre que se cruzan semejantes palabras entre hombres armados ocurre un combate, no tardaron en caer los primeros: el general Gómez y el capitán Boyd” (página 87, tomo II).

La soberanía que tenemos la heredamos de Benito Juárez, de Ignacio Zaragoza, del general Lázaro Cárdenas y no la vamos a entregar nosotros los actuales mexicanos.

Emilio Vivar Ocampo

Tarea pendiente de Morena

Durante el pasado proceso electoral presidencial, dadas las diferencias entre los candidatos contendientes, se dijo que habría un debate nacional en Morena, previsiblemente en 2025. Luego vino la elección de la estructura nacional del movimiento.

Ahora que avanza la afiliación en el país, comienzan a salir diferencias e interpretaciones sobre los políticos advenedizos a Morena.

Creo que ha llegado el momento de emitir esos principios políticos y sociales, claros y universales, para las afiliaciones particulares, que no queden criterios tan abiertos que lastimen y dividan a los actuales afiliados.

Se trata de construir, crecer y defender los ideales de Morena implantados por el ex presidente López Obrador: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Tales principios éticos deberían discutirse ampliamente en las comisiones estatales de honestidad y justicia. Esto último no ha sucedido todavía.

Morena es un movimiento democrático y constructor de igualdad y de la paz en el país.

Construyamos abiertamente esos principios. Dejemos que la militancia se informe, participe e intervenga para avanzar. Lo contrario se revertirá más temprano que tarde.

José Acevedo Acosta

Fundación de México-Tenochtitlan

El pasado 31 de diciembre de 2024 la Ciudad de México tuvo a bien decretar a 2025 Año de los 700 años de la fundación de Tenoch-titlan, desde su origen en 1325, sin especificar el día preciso.

Por ello hacemos del conocimiento público que desde hace más de 50 años, conviviendo en comunidades originarias y aprendiendo de la sabiduría del pueblo, diversos grupos culturales hemos conmemorado ese magno acontecimiento histórico y astronómico cada 26 de julio al mediodía en la Plaza de la Constitución, junto al Templo Mayor, cuando se presencia el evento astronómico del segundo paso cenital del Sol, latitud 19° 26’ norte.