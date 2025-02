Remarcó que esta decisión se toma en medio del escándalo del fraude con la criptomoneda $Libra, que salpica al mandatario hace ya a casi una semana y que no puede sacar de agenda . Es el mismo gobernante que está denunciado por estafador, al que investiga la Oficina Federal de Investigaciones y que, entre otras medidas, sacó reservas de oro del país y nadie sabe dónde están .

El parlamentario y presidente del Banco Credicoop (solidario), Carlos Heller, manifestó que la decisión sobre el BNA es una asignatura pendiente que quedó del menemismo, el gobierno de Carlos Menem (1989 1999) . Declaró a Radio 750, una de las más respetadas del país, que se trata del principal banco de la nación sudamericana. Tiene la red de sucursales más grande del país y está en los lugares donde a los otros no les interesa .

El ex presidente del Banco Central Miguel Ángel Pesce indicó que no se entiende (el decreto) por qué no hay ninguna razón para iniciar un proceso de reconversión en sociedad anónima ni privatización, ya que la entidad financiera está sólida en capitales, en rentabilidad, en activos. Es insistir en un tema que ya ha sido descartado muchas veces , aclaró en Página/12.

De acuerdo con Eduardo Berrozpe, dirigente bancario y coordinador del Foro Economía y Trabajo, es un manotazo de Milei en el marco del nuevo viaje a Estados Unidos para buscar fondos que no llegan, y consideró que, “en su desesperación por lo mal parado que quedó con la criptoestafa, tenía que llevar algo al país norteamericano.

En tanto, la hermana del mandatario, Karina Milei, sigue en el centro de una avalancha de denuncias y apareciendo como la intermediaria que acompañó en todo momento a Milei en los encuentros con los empresarios que manejan las criptomonedas, a los que ella misma acompañó a la Casa Rosada para entrevistas, que preparó, y, al parecer cobró como secretaria general de la presidencia.