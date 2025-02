Afp, Europa Press, Ap, Reuters y Sputnik

Periódico La Jornada

Viernes 21 de febrero de 2025, p. 18

Tel Aviv., Hamas devolvió ayer los cuerpos de cuatro rehenes israelíes, entre ellos dos niños y su madre, en una ceremonia que Israel calificó como un espectáculo monstruoso y que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) definió como un acto abominable y cruel .

Durante el acto en Bani Suhaila, al este de Jan Yunis, la organización afirmó en un comunicado que la resistencia ha trabajado para respetar la santidad de los muertos y los sentimientos de las familias durante la ceremonia para la entrega de los cadáveres de los prisioneros, incluso después de que el ejército (israelí) de ocupación no respetara sus vidas cuando estaban vivos .

Además de los restos de la familia Bibas, de origen argentino (Shiri de 32 años y sus hijos Ariel de cuatro años y Kfir de ocho meses), el movimiento de resistencia islámica entregó también al Comité Internacional de la Cruz Roja el cuerpo de Oded Lifshitz, de 83 años.

Preservamos la vida de los prisioneros de la ocupación (en referencia a los secuestrados), les dimos lo que pudimos y les tratamos con humanidad, pero su ejército (de Israel) los mató junto a sus captores , denunció Hamas antes de reiterar sus acusaciones sobre las ofensivas de Tel Aviv contra sus centros de detención .

En Telegram, el ejército israelí especificó que ninguno de los cuatro cadáveres devueltos desde la franja de Gaza corresponde a Shiri, al tiempo que confirmó la identificación de los cuerpos de sus hijos Ariel y Kfir, además del octogenario, a lo que pedimos a Hamas que devuelva el cuerpo de la mujer.