Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 21 de febrero de 2025, p. 21

Temoac, Mor., Al cumplirse seis años del asesinato de Samir Flores Soberanes, opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), sus compañeros de lucha e integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire, realizaron actos religiosos, cívicos y de protesta en Amilcingo, municipio de Temoac –donde él vivió y murió– para exigir que no continúe en la impunidad el homicidio del activista.

En entrevista, Juan Carlos Flores, Jaime Domínguez y Jorge Velázquez, miembros de dicha agrupación, reprocharon que las indagatorias no avanzaron en la Fiscalía General del Estado y tampoco en la Fiscalía General de la República (FGR), la cual atrajo el caso hace seis meses.

Aseguraron que si en realidad se quiere esclarecer este delito, la principal línea de investigación debe ser que se trató de un “crimen narcopolítico”, ordenado desde las altas esferas del poder y ejecutado por miembros de una banda del crimen organizado que opera en la entidad.

Sostuvieron que hay funcionarios del sexenio pasado que podrían tener una responsabilidad intelectual, como el ex gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco Bravo, y el ex delegado del gobierno federal en esta entidad Hugo Érick Flores –ambos actualmente diputados federales por Morena–, además del ex fiscal Uriel Carmona Gándara.

Juan Carlos recordó que una vez Blanco Bravo afirmó que Carmona sabía quién o quiénes mataron a Samir, pero que tenía miedo de decirlo ; consideró que el ex mandatario debería ampliar esas declaraciones ante la FGR.