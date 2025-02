Jorge Caballero

Viernes 21 de febrero de 2025, p. 8

El músico regiomontano Homero Ontiveros vuelve a rasgar el corset del género del ska y ahora amplia su visión musical con su nuevo proyecto sonoro Homero y su Cumbia Fuego, que se presentará este sábado en la Ciudad de México.

El tecladista, productor, compositor y miembro fundador de la banda mexicana Inspector, en entrevista con La Jornada, menciona que en el panorama musical popular de Monterrey la cumbia tiene una fuerza de atracción natural para cualquier músico: No me pude resistir a hacer cumbia, aunque en realidad tengo 10 años preparando este material. Antes de aterrizar el proyecto con los músicos y grabar algo, me metí un buen rato a estudiar y escuchar toda la que me fue posible, para tratar de entenderla mejor. Saber qué y cómo es, y sobretodo cómo se hace la cumbia .

En este proyecto Homero toma como influencia la música tropical de los años setenta, sobre todo aquella que se hacía con órgano, como base de partida a una propuesta de cumbia instrumental siendo este instrumento el que lleve la voz principal.

Todos podemos decir, sobre todo quienes vivimos en Monterrey, que toda la vida hemos estado rodeados de cumbia, pero la realidad es que sólo la escuchamos como una música en nuestro alrededor y de forma indirecta nos llega. Así me pasó a mí, pero hace como 10 años decidí prestarle oído porque encontré un disco del músico colombiano Lucho Bermúdez y me impresionó la orquestación de la cumbia y el porro. A partir de ahí comencé a estudiarla y el año pasado decidí hacerla con la idea de crear un par de temas. Conforme más la escucho más respeto el género, afortunadamente el resultado de estos dos temas fue bueno y aquí estamos , expresó el músico.

En su música se pueden encontrar rasgos también de la cumbia y la chicha peruana, de la sicodélica, de la colombiana y de la regiomontana, esa que se ha dado de Monterrey, y el pasado mes de diciembre, Homero y su Cumbia Fuego lanzó el sencillo Feliz Navidad (con este cumbión), una adaptación en cumbia del clásico navideño de José Feliciano, el cual fue aceptado de inmediato y fue un tema obligado de toda fiesta decembrina.