Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Viernes 21 de febrero de 2025, p. 15

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó diversas irregularidades en la revisión de los 6 paquetes para la construcción de la Refinería Olmeca de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo cual requiere que se aclare el destino de más de 17 millones 214 mil pesos.

De acuerdo con la tercera entrega de la revisión de la Cuenta Pública 2023, se fiscalizaron el desarrollo de los paquetes 1, 2, 3, 4, 5 y 6, así como los contratos relacionados con ellos.

El informe indica que de la revisión del paquete uno se encontró que se hicieron pagos en exceso por 151 mil pesos en la fase 1 Transportación marítima , debido a que no se acreditó la utilización de la canasta elevadora de personas y por 14 millones 385 mil pesos por concepto de gastos no recuperables, debido a que no se acreditaron con la documentación de soporte dichos gastos.

La Auditoría Superior determinó que Pemex aún debe aclarar el ejercicio de 14 millones 536 mil pesos relacionados a este paquete.