Información de AI27, firma de seguridad logística, señala que las mercancías con mayor índice de robos en carreteras son abarrotes, es decir, productos de consumo diario, como alimentos y bebidas. No obstante, otros productos que también son hurtados por grupos delictivos son vinos y licores, productos químicos, cuidado para la piel, así como paquetería.

Según datos de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) los robos a los vehículos se siguen cometiendo en las mismas carreteras, en particular en los estados de México, Puebla y Veracruz, zona conocida como el Triángulo Rojo .

Si bien el robo a camiones de carga, los cuales transportan mercancías e insumos, no está aumentando, tampoco está bajando como se espera, señaló Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Confederación de Cámaras de Industriales (Concamin).

En noviembre pasado, la industria del país pidió al gobierno contener el problema, pues creció el número de casos donde la violencia es mayor e incluso atenta con la vida de los operadores de camiones.

Malagón comentó que las autoridades se han reunido con la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) y la Canacar para tratar el tema, pues estamos preocupados de que no podemos bajar el número .

Malagón Barragán también comentó en el contexto de la 107 Asamblea General Ordinaria de la Concamin que la industria pierde hasta 400 millones de pesos por bloqueos carreteros, como los reportados el lunes pasado.

La seguridad tanto física como jurídica es una condición indispensable para el crecimiento económico. Debemos erradicar la impunidad y combatir juntos frontalmente el contrabando y las prácticas ilegales que perjudican la economía formal , señaló.