Respecto de sus objetivos en la final del campeonato señaló: Me gustaría hacer dos cuádruples en el programa libre, algo que no he hecho hasta ahora en esta competencia .

Mijail Shaidorov, de Kazajistán, se ubicó en el primer puesto con 94.73 puntos, mientras el estadunidense Jimmy Ma fue segundo con 82.52, seguido por el japonés Kazuki Tomono (79.84).

Carrillo comenzó el 2025 con gran impulso tras haber ganado la plata en el Abierto de Bavarian, así como en el Challenge Cup de Países Bajos. El mexicano, quien se convirtió en referente del patinaje artístico en América Latina, busca conseguir su pase a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026.

El Campeonato de los Cuatro Continentes es la antesala del torneo más importante que disputará Carrillo en esta temporada: el Mundial de Boston, que se llevará a cabo del 25 al 30 de marzo y donde se repartirán boletos a la justa invernal.

Los patinadores mexicanos Harlow Lynella y Seiji Ura-no debutaron en la categoría de danza con una puntuación de 46.71, por lo que se ubicaron en el lugar 14 general.