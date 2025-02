En la sentencia se subraya que la alegría posterior de la jugadora durante la celebración del triunfo no supone ninguna aceptación del hecho delictivo, ya que no puede obviarse que la agresión sexual de que es objeto la mujer tiene la intensidad que tiene y carece de virtualidad para anular la alegría en la mujer del éxito que aca-ba de conseguir y que quiere y desea celebrar a toda costa con to-das sus compañeras .

Si bien, el magistrado sí dio la plena credibilidad al testimonio de la víctima, cuando el ex presidente de la RFEF sujetó la cabeza de la jugadora con ambas manos, y de manera sorpresiva y sin consentimiento ni aceptación de la futbolista, le propinó un beso en los labios . En este rubro, el juez consideró insuficiente el testimonio y las pruebas presentadas por Rubiales para probar que habría sido un besito consentido porque no se percibe respuesta de la jugadora y porque tampoco justifica que el beso fuera en la boca. Tampoco ayuda la contradicción de que inicialmente Rubiales sostuviera que le había propuesto un piquito y en el juicio, un besito .

Después de escuchar además los alegatos de los abogados defensores, incluida la defensora de Rubiales, la prestigiosa penalista Olga Tubau, finalmente el juez José Manuel Clemente decidió imponer una sanción muy lejos de lo que solicitaban la acusación particular y la fiscalía, además de absolver a todos los involucrados del supuesto delito de coacciones, ya que a su juicio no quedó probado.

Madrid. Luis Rubiales, ex presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), fue condenado por un delito de agresión sexual contra la seleccionada Jennifer Hermoso, a quien le propinó un beso forzado durante la celebración de la victoria en la final del Mundial Femenino de Australia-Nueva Zelanda 2023. El ex directivo deberá pagar una multa de 10 mil 800 euros (226 mil pesos), equivalente a la pena de 18 meses dictada por el juez, y además tendrá que indemnizar con 3 mil euros (63 mil pesos) a la víctima, a la que no se podrá acercar a menos de 200 metros. Además, Rubiales y otros tres imputados fueron absueltos del delito de coacciones. La acusación particular y la fiscalía anunciaron un recurso para la revisión de la sentencia, que consideraron insuficiente .

La pena impuesta a Rubiales se basa en el propio criterio del Código Penal español, que establece, según el juez, que ante la menor entidad del hecho , las penas de prisión inicialmente previstas para el delito (de uno a cuatro años) queden en multa de 18 a 24 meses. Así que la pena es de 18 meses de multa con una cuota diaria de 20 euros, lo que se traduce en una cifra total de 10 mil 800 euros. En la justificación de la condena, el juez subraya que no existió violencia o intimidación –eso habría impedido bajar a una multa– y que, a su juicio, Rubiales aun siendo presidente de la RFEF, no se prevalece de su condición, ni de una relación de superioridad con respecto a la víctima . Si bien apunta que se trata de un acto reprochable que se cometió dentro de la euforia de la celebración de haberse conseguido la Copa del Mundo, éxito sin precedente en el futbol femenino español .

Los tres directivos absueltos del delito de coacciones son el ex seleccionador femenino, Jorge Vilda, el ex director de la selección masculina, Albert Luque, y el ex responsable de mercadotecnia, Rubén Rivera, ya que, según la sentencia, basta con leer los escritos de acusación para comprobar que en ellos no se describe ningún acto de violencia ni de intimidación sobre la persona de Jenni Hermoso. En todo caso, de las declaraciones que en el acto del juicio vierte Hermoso, a la que ya se ha dicho el juzgador atribuye plena credibilidad, tampoco se describe ningún acto de violencia ni de intimidación realizado por ninguno de los acusados ni por terceros .

La sentencia, al no ser firme, puede ser apelada ante el tribunal, como ya anunciaron que harán tanto la defensa de la víctima como la fiscalía.

Tras conocerse el veredicto, Irene Paredes, integrante de la selección española, comentó: Me parece acertada la condena por agresión sexual, lo que me parece algo llamativo y raro es que no haya condena por las coacciones .

Durante la conferencia de prensa para el partido que España sostendrá hoy contra Bélgica en la jornada uno del Grupo A3 en Liga de Naciones, Paredes, quien fue una de las jugadoras que compareció en las audiencias, sostuvo: Yo lo que tuve que decir ya lo mencioné en el juicio. A partir de ahí, hay personas, como es el juez que ha dictado sentencia. No he podido hablar con Jenni todavía. No sé cómo está .

Sólo sí es sí