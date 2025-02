Uno de los elementos más distintivos de la puesta en escena es la intervención musical del poeta Ricardo Yáñez, también colaborador de este rotativo, quien no sólo aporta canciones propias y algunas melodías populares, sino que surge con una presencia casi espectral.

Entre risa y risa, la voz del protagonista va dejando caer reflexiones que golpean. No crean que por ser un cualquiera merezco ser ignorado , dice en un momento de la obra.

El elenco está conformado por Adrián Carreón, Noelani Rodríguez, Paulina Márquez y Montera.

El protagonista de Mexi enfrenta a jueces y a acusadores que, como él, también son mexicanos. La sátira es evidente: ¿quién decide qué tanto es culpa del país y qué tanto de sus habitantes? Montera equilibra con destreza el humor con la crítica social a través de personajes que encarnan los dilemas nacionales. Noticias que parecen espectáculos, burocracias que desesperan, tradiciones que se enredan con estereotipos: la escena se convierte en un reflejo ácido y mordaz de lo cotidiano.

La comedia fue posible gracias a la aparición de personajes y diálogos ágiles y breves. Mientras la crítica más asentada se origina en la voz del protagonista, que mediante monólogos expone un discurso más reflexivo y por momentos doloroso , enfatizó Montera.

Originalmente, Mexi no incluía canciones. Fue durante su primer montaje que Ricardo Yáñez se sumó al proyecto y aportó otra dimensión a la historia.

Las canciones funcionan como una pausa que, paradójicamente, intensifica la acción. Suenan a mexicanas, lo son, pero sobre todo resuenan como mexicanas en el contexto actual, necesariamente aludido por la obra , comentó Yáñez. Tres de las cinco piezas que interpreta provienen del disco Quizás en agosto, lanzado hace 20 años.

Personalmente, no tengo otra expectativa más allá de que el público sienta que no perdió su tiempo, que no se vaya con las manos vacías, que lo vivido en ese lapso fue tiempo de calidad; en la medida que sea, enriquecedor , concluyó el poeta.

Las funciones restantes de Mexi son a las 20:30 horas en el Círculo Teatral (Veracruz 107, Condesa). El costo del boleto es de 300 pesos.