De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 20 de febrero de 2025, p. 13

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado dio a conocer la lista de 77 clínicas y hospitales de 21 estados de la República donde las mujeres pueden solicitar la interrupción legal del embarazo. Aseguró que las unidades cuentan con personal capacitado y no objetor de conciencia. Destacó que por primera vez se garantiza la aplicación del procedimiento clínico que legalmente es posible efectuar en todo el país cuando el embarazo es resultado de violación y en 19 entidades por libre decisión de la mujer hasta la semana 12 de gestación, y en Aguascalientes en las primeras seis. El 24 de enero, el instituto emitió un acuerdo del titular, Martí Batres, donde se garantiza el acceso al procedimiento. El organismo indicó que la atención para las usuarias se ofrecerá con base en igualdad, perspectiva de género, no discriminación, no revictimización y respeto a los derechos. El servicio incluye valoración médica para la usuaria; orientación preventiva, control y seguimiento para dar información clara sobre el procedimiento; apoyo emocional y sicológico por personal capacitado en entorno seguro, y protección de datos personales.