Blanche Petrich

Periódico La Jornada

Jueves 20 de febrero de 2025, p. 12

El empresario Bernardo Vogel envió a este diario una tarjeta informativa en la que da réplica y niega lo que denunció en entrevista su ex esposa Maha Schekaiban. Asegura, entre otras cosas, que la madre de las cuatro hijas y el hijo menor de la pareja (en edades que van de los 15 a los ocho años) no ha buscado a los niños por largos periodos, iniciando contacto sólo en el marco de su estrategia mediática .

También asegura que los peritajes (realizados por la Fiscalía para Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes y el Centro de Convivencia Familiar, Cecofam) han confirmado que no hay alienación parental y que los estudios sicológicos realizados a Schekaiban concluyen que ella es quien ejerce conductas violentas .

Este diario tiene copia del informe diagnóstico del Cecofam con fecha 9 de julio de 2024 en el que se establece que las adolescentes, las niñas y el niño están inmersos en un contexto de interferencia parental , en sentido contrario a lo que asegura Vogel en su tarjeta.

Señala que se identificaron maniobras para excluir a la progenitora rechazada de la vida de los hijos ; afirmaciones que influyen en los menores para que teman, desprecien y critiquen a la madre y comportamientos específicos encaminados a deteriorar la relación de los niños con la mamá, sea desvalorizando su imagen u obstaculizando el contacto con ella.

A la fecha, los jueces solamente han otorgado la audiencia correspondiente a la carpeta de investigación abierta en contra de Maha Schekaiban por las denuncias presentadas por Bernardo Vogel. A pesar de que la mujer también demandó al ex esposo, la carpeta de investigación con sus denuncias no se ha judicializado y la audiencia correspondiente no se ha realizado. Ya se aplazó en cinco ocasiones. Hoy tendría que realizarse, según la sexta convocatoria.

Que ella se desista

Sin embargo, el nuevo abogado del ex esposo, Epigmenio Mendieta (el letrado que logró la excarcelación de Rosario Robles), envió a la denunciante una sugerencia para que se desista y acceda a cancelar una vez más la audiencia y dé oportunidad a un nuevo acercamiento entre las partes.

En la tarjeta informativa del padre de los cinco niños en disputa, éste reitera que su prioridad es la protección de los menores . Le parece inaceptable que sus hijos sean utilizados en medios de comunicación o redes sociales.

No obstante, Vogel también ha hecho presión en medios. A través del corporativo ZIMAT, consultor en comunicaciones y mercadotecnia ha contactado a los directivos de Grupo Fórmula, Grupo Acir, El Financiero y Grupo Imagen para bloquear la difusión de las denuncias públicas de Maha Schekaiban. Joaquín Vargas, de MVS, despidió a la locutora Paola Rojas por haber entrevistado a Schekaiban. Una entrevista hecha por Ciro Gómez Leyva con la abogada defensora Ana Katiria Suárez no salió al aire.