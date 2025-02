Los consejeros dijeron que si bien la ley permite que los sobrenombres aparezcan en boletas, para abonar a la plena identificación de las candidaturas ante el electorado, en esta ocasión las peticiones debieron hacerse ante los comités de evaluación de los poderes de la Unión, toda vez que el INE no tuvo responsabilidad en el registro de candidaturas y la tarea que le dio la reforma judicial se limita a organizar estos comicios extraordinarios.

Sin embargo, indicaron, se evaluaron las solicitudes y algunos pueden redundar en propaganda electoral, inequidad o ventaja indebida.

Tampoco procedieron otros que pedían minimizar los nombres de pila o colocar apodos genéricos, pues no hay margen de maniobra física en las boletas.

Nos enfrentamos a una problemática que deriva de la falta de previsión del Legislativo ; además, el plazo de impresión inicia hoy, aunado a que el INE no es la encargada de la integración de los listados de candidaturas ni de su registro, señaló la consejera Dania Ravel.

La normatividad, añadió, no nos faculta a corregir, alterar, modificar, agregar o quitar a los listados que nos entregó el Senado... pero no está en manos del INE decidir que si el Senado no incluyó los sobrenombres en los listados entregados sea esta autoridad quien modifique la información recibida .

En un sentido similar se manifestaron otros consejeros, al tiempo de hacer énfasis en que operativamente tampoco es posible, porque colocar más caracteres implicaría una disminución de la fuente tipográfica, lo cual puede dificultar a la ciudadanía la lectura en la boleta y, por tanto, el ejercicio del voto , agregó Carla Humphrey.

Todas las determinaciones del INE pueden ser impugnadas ante la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.