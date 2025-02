En medio de la discusión, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, admitió: estamos frente a una situación que evidencia falta de actualización del sistema de fiscalización de este instituto .

Al inicio de la sesión de Consejo General, Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización, dijo que 61 por ciento de las multas son por egresos no reportados y no comprobados, así como otros no autorizados.

Adicionalmente, los partidos recibieron un reproche por continuar con la práctica de no destinar en ocasiones siquiera el mínimo legal para capacitación, promoción, desarrollo político y liderazgo de las mujeres, y por gastar sin destino conocido.

En cuanto a los impuestos, expuso que un partido (Morena) pidió al Servicio de Administración Tributaria una constancia de no adeudo, pero en los registros del INE presenta un pasivo fiscal por 60 millones.