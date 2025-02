Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 20 de febrero de 2025, p. 7

Las diferencias surgidas entre el PT y Morena en distintas entidades no ponen en riesgo la alianza entre ambos partidos, afirmó Benjamín Robles, integrante de la Comisión Coordinadora Nacional petista, pero reconoció que no se quedarán callados ante los diferendos que tengan. Uno de esos casos es el de Oaxaca, donde subrayó que no pueden respaldar al gobernador Salomón Jara.

Luego de que el diputado Reginaldo Sandoval, coordinador de la bancada del PT en San Lázaro, dijo que la relación con Morena está en etapa de reflexión , Robles sostuvo que con Morena tenemos muchas coincidencias, son nuestros compañeros de la Cuarta Transformación , y descartó algún riesgo de ruptura.

El hecho de que tengamos puntos de vista diferentes en algunos temas locales nada tiene que ver. Somos compañeros de lucha y queremos que el segundo piso de la Cuarta Transformación llegue hasta sus últimas consecuencias. Por eso yo hago mis señalamientos contra Salomón Jara, porque es evidente que su torpeza política y su relación con el crimen organizado están dando al traste con lo que se ha avanzado en Oaxaca , indicó.