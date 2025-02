Fueron pocas las voces opositoras a que Yunes siga en el grupo, como lo ha hecho desde el inicio de la legislatura, en septiembre pasado, cuando su voto permitió la aprobación de la reforma judicial y 14 más que implicaron modificaciones a la Constitución. Sólo la a senadora veracruzana Raquel Bonilla colocó en su escaño un cartelón con el mensaje : A Veracruz se le respeta .

Es un asunto que ha provocado polémica, pero no pasa nada , dijo Fernández Noroña, y rechazó que intentara buscar convencer a la gobernadora Rocío Nahle. No, no, no voy a convencer a nadie. A mí me parece que cada quien tiene su punto de vista y santas pascuas , respondió. Además, insistió, hace mucho que de hecho está en el grupo parlamentario. Yo veo unidad absoluta; el debate ya se constriñó a la Comisión de Honor y Justicia , insistió.