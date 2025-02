Emir Olivares y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 20 de febrero de 2025, p. 7

La polémica por la afiliación a Morena del senador Miguel Ángel Yunes Márquez –ex panista– debe ser resuelta por las instancias directivas del partido, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum.

Se lo dejo a la presidenta de Morena , dijo tras una pausa en la mañanera de ayer, cuando se le pidió su opinión en torno a la adhesión del legislador –cuyo voto fue fundamental para aprobar la reforma judicial– al partido guinda, la cual causó controversia sobre todo por las críticas de la gobernadora de Veracruz, la morenista Rocío Nahle.

“A mí me toca, desde la Presidencia, fortalecer nuestro movimiento. Y que no se entienda ‘nuestro movimiento’ como un partido político, porque eso, evidentemente, no, sino lo que representa nuestro gobierno, que finalmente es el anhelo del pueblo de México por la justicia”, apuntó.

La mandataria confió en que el comité ejecutivo nacional morenista llegue a una resolución y mantenga la unidad en caso de que se den estas afiliaciones tan polémicas.

A quien está hoy a cargo del partido le corresponde también mantener la unidad y sus principios. Entonces, ellos tendrán que decidirlo , enfatizó.