Emir Olivares y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 20 de febrero de 2025, p. 6

Felipe Calderón debería dedicarse a ser ex presidente, recomendó la presidenta Claudia Sheinbaum, al destacar el cinismo del ex mandatario en una reciente entrevista que concedió a un conductor del ámbito de los espectáculos.

Anda muy activo Calderón. Como que ya debería dedicarse a ser ex presidente , subrayó en la mañanera de ayer a pregunta expresa.

“Quizá el mayor problema, todo es problemático o todo es denunciable, pero lo más grave (en ese sexenio) fue la decisión de Calderón de (emprender) la guerra contra el narco. ¿Cómo es posible, vean nada más el cinismo, que (a la llegada de Donald Trump) la Casa Blanca pone en su tuit como demostración del vínculo del gobierno con el narco la detención de (Genaro) García Luna?