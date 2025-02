Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 20 de febrero de 2025, p. 4

Al confirmar ayer los vuelos de drones del gobierno de Estados Unidos sobre territorio mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no hay nada ilegal en ellos y que se realizan a petición de México en un esquema de colaboración bilateral acordado por gobiernos anteriores, entre ellos el del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

La mandataria afirmó, no obstante, que no permitirá que se viole la soberanía y que su administración trabaja con el país vecino bajo principios de respeto, sin que ello implique la subordinación de las fuerzas mexicanas.

La Presidenta no va a negociar nunca la soberanía, jamás , subrayó y agregó que las notas sobre los vuelos publicadas por medios estadunidenses como The New York Times o la cadena CNN buscan debilitar a su gobierno al sugerir que tuvo que ceder ante Washington.

No nos van a debilitar, primero porque tenemos principios y para nosotros la soberanía no es negociable. Segundo, porque siempre decimos la verdad, nunca escondemos nada. Nosotros tenemos tres principios: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y no nos van a vulnerar porque el pueblo de México y el gobierno son uno solo. Aquí no hay divorcio , aseveró.

–¿Cuándo se pactaron los sobrevuelos de drones? ¿Qué otros acuerdos se tienen con la administración del presidente Trump? –se le preguntó a la mandataria.

–No, estos no son acuerdos nuevos, son convenios que vienen del presidente Andrés Manuel López Obrador o de antes.

Dejó en claro que no teme a las declaraciones y amenazas de Donald Trump, pues subrayó que ella cuenta con el respaldo del pueblo mexicano que, aseguró, está dispuesto a defender a su patria.