De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 20 de febrero de 2025, p. 3

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó ayer a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de mujer maravillosa y aseguró que la mandataria le dio la idea de realizar una campaña publicitaria contra el consumo de drogas ilegales con valor de 100 millones de dólares.

“Estuve hablando con ella sobre drogas, sobre cómo no podían permitir que la gente pasara por su país (México) para entrar al nuestro. No fui tan amable, pero entendió lo que dije. Le pregunté: ‘¿ustedes son una gran nación que consume drogas?’, a lo que ella respondió: que no eran consumidores porque tenían valores familiares muy fuertes”, aseveró el magnate, durante la Cumbre de Prioridades de la FII que se realizó en Miami y patrocinó el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita.

Agregó que Sheinbaum le señaló que México realiza mucha publicidad para la prevención en el consumo de drogas como el fentanilo. Tantas llamadas y nunca aprendí nada de nadie. Lo sé todo y nunca aprendí nada de nadie. Y hablé con Sheinbaum y, tan pronto como lo dijo (...) afirmé exactamente: ¡Qué gran idea! , indicó.

El magnate subrayó que el gobierno de la mandataria era un ejemplo a seguir en la lucha contra el consumo de drogas y criticó la crisis que han generado los opioides en Estados Unidos.

Trump anunció que se habían gastado millones de dólares en publicidad para concientizar sobre lo malas que eran las drogas, especialmente para proteger a los niños .