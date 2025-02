A

penas comenzó a sentir el rigor de los problemas, Vicente Fox se dolió con estas palabras: no me dejan disfrutar la Presidencia . Aquellos problemas, producto de su torpeza, no tenían comparación con los que enfrenta Claudia Sheinbaum. A la ex jefa de Gobierno no le está tocando una presidencia tranquila y disfrutable. Ayer hubo una buena noticia y dos malas. La buena es que durante el encuentro del Instituto de Inversión Futura (FII, por sus siglas en inglés), Trump exaltó a la presidenta Sheinbaum. Una gran mujer , expresó; ya en otra ocasión había dicho que es maravillosa . Se refirió a una de sus conversaciones telefónicas, en la que Claudia le manifestó que México no tiene un problema grande con el consumo de drogas, y se debe a los valores de las familias mexicanas. Trump comentó que invertirá inicialmente 100 millones de dólares en una campaña contra el uso del fentanilo y las adicciones en general inspirada en las ideas que le dio la mandataria.

Bajo crecimiento económico

El Banco de México disminuyó su estimación de crecimiento económico para 2025 a la mitad, de 1.2 a 0.6 por ciento. Esa es su previsión pesimista, aunque también la colocó en 1.4 por ciento en su escenario más optimista. Ambas perspectivas, con todo, no son alentadoras, ya que el PIB crecería menos que la población y continuaría la tendencia de los años recientes.

Organizaciones terroristas

Con la firma de Marco Rubio, se oficializó la lista de grupos criminales que a partir de ahora serán considerados por el gobierno de Estados Unidos organizaciones terroristas extranjeras. Cártel de Sinaloa, cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, cártel del Noreste (Los Zetas); cártel del Golfo y La nueva familia michoacana, asimismo, el Tren de Aragua (Venezuela) y la Mara Salvatrucha (Guatemala, El Salvador y Honduras). Terroristas extranjeras, dice la publicación. ¿Significa que en algún momento publicarán una lista de terroristas estadunidenses? ¿Quién controla la venta de armas y los inmensos recursos financieros del crimen?

