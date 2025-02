En su cuenta de Instagram, Noboa instó a la Asamblea Nacional que se pronuncie sobre el ingreso de fuerzas especiales de países aliados . Para el ex presidente Rafael Correa esta decisión es la prueba de “la incompetencia pura y dura: no hay Plan Fénix y, en su desesperación electoral, quieren traer tropas extranjeras, como si nuestros valientes uniformados no fueran capaces. Minimizan su esfuerzo y sacrificio. Ecuador no necesita soldados de afuera, necesita un verdadero gobierno”, escribió en X.

En el pleno del Legislativo, en la sesión de este 19 de febrero, el legislador oficialista Ferdinan Álvarez presentó un cambio de orden del día para apoyar esta resolución y con ello respaldar al gobierno, aunque de aprobarse no tendrá ningún efecto vinculante.

A pesar de ello, Noboa dispuso a la cancillería que realice acercamientos para establecer acuerdos de cooperación con otros países, en materia de seguridad. El gobierno no especificó con qué otros países se busca este apoyo. Y tampoco explicó de qué manera ingresarían esos equipos de apoyo militar en el territorio ecuatoriano.

Desde enero de 2024, Ecuador mantiene una relación estrecha con Estados Unidos con dos tratados de cooperación militar, que incluyen asesoramiento, capacitación, presencia militar terrestre y aérea.

Es más, desde este año existe un acuerdo para que submarinos y personal armado estadunidense puedan instalarse en las Islas Galápagos, supuestamente para el control marítimo de un corredor en el Pacífico. Esta decisión ha causado un rechazo de distintas organizaciones de defensa del entorno ecológico del archipiélago, considerado por la Unesco patrimonio natural de la humanidad.