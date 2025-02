Dado que han pasado cinco años desde la anterior película de Bong, las expectativas son comprensiblemente altas –y parece que los seguidores no quedarán decepcionados.

The Independent

Asimismo, Barry Hertz, crítico del periódico canadiense The Globe and Mail, dijo: “No cabe duda de que Bong pudo realizar el corte final en este recorrido profundamente caótico por los peores instintos de la humanidad (lo digo como un cumplido). Una versión a lo Okja de En la luna, pero mejor desarrollada. Ruffalo hace el mejor Trump de nuestra generación porque lo infunde correctamente con el personaje Baby Billy (Freedman, de la serie The Righteous Gemstones)”.

Otra persona expresó: “La química que Robert Pattinson logra tener consigo mismo en Mickey 17 es increíble. Agrega gestos diminutos en sus expresiones faciales para diferenciar (a cada versión de su personaje) e interpreta a ambos impecablemente”.

Por su parte, el director gerente de la empresa de boletos de cine Fandango, Erik Davis, mencionó que la película era una absoluta maravilla y Robert Pattinson demuestra una vez más por qué es uno de los mejores y más versátiles actores de la actualidad .

La película es una adaptación de la novela de 2022 Mickey7, de Edward Ashton, y también está protagonizada por Steven Yeun, Naomi Ackie, Toni Collette y Thomas Turgoose.

Por otra parte, Pattinson declaró a BBC News en el estreno de la película que había previsto que se sentiría menos atraído por el peligro tras convertirse en padre, pero que, en cambio, la experiencia le resultó muy placentera .