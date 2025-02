E

l discurso de J. D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos en la Conferencia de Munich sobre Seguridad, frente a un público conformado por altos funcionarios, políticos, militares y diplomáticos europeos cayó como un baño de agua helada: Vance humilla a Europa. El rechazo fue casi unánime a la principal línea argumentativa sobre la pobreza de la democracia que prevalece en la Unión Europea.

Dijo Vance: Creemos que podemos llegar a una solución razonable entre Rusia y Ucrania. También creemos que es importante que en los próximos años Europa dé el paso para pagar su propia seguridad .

Con esta primera línea argumental a los europeos les quedó claro que en las negociaciones de paz impulsadas por EU con Rusia, la UE no iba a tener ninguna participación (tampoco Ucrania) .

La amenaza que más me preocupa de cara a Europa no es Rusia, no es China, no es nada externo. Es la amenaza desde adentro, el retiro de Europa de sus valores mas fundamentales, los cuales han compartido con EU.

También señaló que le preocupaba que la libertad de expresión está en retiro en la UE.

El discurso de Vance ha sido considerado como histórico porque muestra las fracturas existentes con EU y colocan a los europeos en una disyuntiva sobre el mismo futuro de la Unión. ¿Que actitud tomar frente a las negociaciones de paz iniciadas por EU con Rusia sin la participación europea? El secretario de Defensa de EU, Pete Hegseth, también fue claro. Señaló el 12 de febrero pasado en Bruselas, que no se iba a volver a las fronteras anteriores a 2014 y que esta negociación no debía ser un tratado Minsk 3 (refiriéndose a que los otros dos fueron un engaño a Rusia para ganar tiempo y armar a Ucrania, como lo confesó una de las negociadoras: la ex canciller alemana Angela Merkel).