El mandatario quiere que Estados Unidos sea nuevamente líder en varios sectores, donde según él ha perdido liderazgo, por lo que quiere que regresen industrias a producir en el país, busca imponer tarifas a las importaciones para que todo se produzca dentro de Estados Unidos , detalló Quiroz.

Lo mismo sucede con las políticas fiscal, monetaria, energética y tecnológica, apuntan a que Estados Unidos sea cada vez una economía más cerrada, que se produzca lo que consumen y más autosuficiente. Hay muchos matices, porque cuatro años no serán suficientes para que realmente se consolide un escenario así, y más bien la economía de Estados Unidos va a seguir gozando de los beneficios que dan las ventajas comparativas que tiene cada uno de los países, principalmente de sus socios comerciales .

En términos económicos, aseveró Luis Gonzali, vicepresidente y codirector de inversiones en Franklin Templeton México, Trump quiere tener un dólar más débil para que los productos producidos en Estados Unidos sean más competitivos.

A las empresas les hará sentido ir a poner manufactura a Estados Unidos y, por tanto, detonar trabajo y crecimiento económico. Al final del día, todo lo que está haciendo gira en torno a esa idea. Los aranceles son el primer paso, pero busca que los países sobrevaluen sus monedas para que el dólar se vuelva más barato .

Gonzali destacó que otra cosa que quiere lograr el mandatario es resolver el tema de la alta deuda pública, pero para eso se requieren tasas de interés a largo plazo más bajas, no tanto las de la Reserva Federal (Fed), si no la de los bonos a 10 años (actualmente en 4.558 por ciento), que es la que realmente tiene un impacto en la economía, por lo que buscará consolidar la deuda en Estados Unidos, buscar un intercambio de reservas con otros países y si los países no quisieran hacerlo retirar apoyos militares, pero es un plan integral que representa riesgos y retos en cuatro años.