Jueves 20 de febrero de 2025, p. a10

La estrepitosa caída de Patrick Mahomes y los Jefes de Kansas City en el Supertazón 59 tomó por sorpresa a las casas de apuestas. La Asociación Estadunidense de Juegos de Azar (AGA) estimó antes del duelo que en el país se apostarían legalmente mil 390 millones de dólares a la espera de su reporte oficial. Los Jefes, ligeramente favoritos, generaron incertidumbre en las apuestas en vivo debido a la amplia diferencia por la que perdieron; sin embargo, expertos señalan que la cifra pronosticada no debería variar significativamente.

“Este monto es un estimado y aún faltan los datos finales, pero considero que no va a variar mucho. Hay muchas apuestas en vivo que pudieron caer un poco, un duelo muy parejo te incita para apostar en directo, pero cuando está tan desigual no quedan tantas opciones porque puede pasar cualquier cosa y hay más riesgos. Lo que pudo afectar a los casinos en Estados Unidos fueron las apuestas en directo, aunque en cuanto al estimado de la AGA no creo que cambie demasiado, pues también hay muchos props, es decir, apuestas de color, como el volado, el color del Gatorade, entre otros”, explicó Adrián Rosado, analista de apuestas en Caliente Betting.

Con 38 estados ofreciendo juegos de azar legales para este año, se proyectó que más fanáticos estadunidenses apostarían en el partido más esperado. Ningún espectáculo une a fanáticos deportivos como el Supertazón, y esa emoción se extiende a las apuestas, que en 2025 registraron un récord, reflejando su amplio atractivo , describió el presidente y CEO de AGA, Bill Miller, en un comunicado.

Rosado indicó que al decidirse los equipos que disputaron el trofeo Vince Lombardi después de las finales de conferencia, la línea de salida, es decir, la probabilidad inicial que establecen las casas de apuestas antes de un acto era de -1.5 para los Jefes al ser favoritos, ya que el dinero empezó a entrar en favor de Kansas y durante una semana esa línea no se movió.

Desde el principio se espe-raba un duelo parejo en favor de los bicampeones, pero en la semana del partido empezó a ingresar mu-cho dinero a Filadelfia y, cuando esto sucede, la línea se mueve hacia ese equipo, por lo que bajó de -1.5 a -1 y antes del partido regresó a -1.5 en beneficio de Kansas. Para los apostadores no fue tan sorprendente el resultado, pues 60 por ciento se inclinó por Filadelfia y 56 por ciento del dinero estaba con las Águilas también, pues había confianza , comentó Rosado.

La desventaja al medio tiem-po por 24 puntos de los Jefes pudo causar pérdidas en las apuestas en vivo, pero las casas también recibieron ingresos por apuestas futuras. Éstas se realizan incluso antes de iniciar la temporada y en este rubro Filadelfia no fue un equipo muy apoyado, al no estar considerado como uno de los principales contendientes al título.