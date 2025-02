▲ La exhibición Au fil de l’Or: Art of the dressing from east to the rising sun (A lo largo del oro: El arte de vestirse de Oriente al sol naciente), que se presenta en el Musée du Quai Branly en París, Francia, hace un recorrido desde la antigüedad por la historia del oro en las artes textiles. En el sentido de las manecillas del reloj: Pequeño oro magnífico, de la diseñadora de moda china Guo Pei, realizada con bordados en hilo de seda, oro y plata; dos piezas de su colección de moda primavera-verano 2020 y, de la misma autora, Himalaya, hecha con hilos de seda, plata y oro, perlas, pieles y cristales de Swarovski. Foto Afp