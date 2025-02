“Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción y sin tomar el delito que no se tuvo por comprobado, reindividualice las sanciones, en el entendido de que el grado de culpabilidad deberá ser inferior y se analicen los restantes aspectos que con motivo de la concesión no fueron materia de estudio, como los sustitutivos de la pena de prisión, el beneficio de la suspensión condicional y la ejecución de la pena y la suspensión de derechos políticos. En el entendido de que, conforme al principio non reformatio in peius, no podrá agravar la situación jurídica de la quejosa”, señala el resolutivo del colegiado.

Los togados estimaron que resultó insuficiente la declaración de una testigo que presentó la Fiscalía General de Justicia para acreditar la comisión del ilícito.