El priísta Emilio Suárez Licona advirtió que el proyecto termina con la posibilidad de que los ciudadanos se defiendan de los errores o abusos del poder público, mientras Leonel Godoy (Morena) respondió que con la enmienda no se termina con el juicio de amparo, sino con el uso faccioso de ese recurso judicial.

En cuanto a la minuta que reglamenta la reforma al artículo 105 constitucional, se explicó que su propósito es establecer la llamada supremacía constitucional , es decir, que no se puede interponer ningún recurso legal para frenar cambios o adiciones a la Carta Magna.

El PAN, en voz de César Damián, argumentó que al invalidar la posibilidad de que se presenten controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad contra las reformas, se abre la puerta a que en el futuro una súper mayoría decida cometer abusos como quitar los programas sociales o anular la división de poderes sin que nadie lo pueda impugnar.