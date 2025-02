Blanche Petrich / II y última

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de febrero de 2025, p. 12

Ha pasado ya un año desde que Maha Schekaiban se vio forzada a alejarse de sus hijos por la batalla legal contra su ex esposo Bernardo Vogel, que aún no se ha resuelto. Ya pasaron los cumpleaños de mis cinco niños. Como tengo una orden de restricción no pude mandarles ni una felicitación ni un regalito. Cualquier intento de comunicación de mi parte me puede llevar a la cárcel , lamenta.

En febrero del año pasado, en pleno proceso de divorcio, Maha Schekaiban y Bernardo Vogel acudieron a la Fiscalía para Delitos de Violencia Intrafamiliar con un día de diferencia. Se hicieron acusaciones mutuas de episodios de violencia contra los cinco hijos de ambos.

En el trayecto judicial recorrido durante un año entre fiscalías y tribunales, las denuncias interpuestas contra Schekaiban por Vogel, empresario de la élite acerera con importantes nexos en la política y el poder mediático, avanzaron rápidamente. En apenas tres meses la carpeta se judicializó.

Por el contrario, las denuncias de ella contra Vogel no prosperan. La primera audiencia contra él fue programada para el 4 de diciembre. En cinco ocasiones se ha postergado.

Los abogados de Vogel son de los bufetes Román Salazar y Jaime Guerra y Asociados, defensores de importantes corporativos. En las diligencias lo representa Carla Pratt, abogada de Juan Vera Carrizal, culpable del intento de feminicidio con ácido sulfúrico contra la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos.

Jueces al mejor postor

La primera denuncia penal por violencia familiar extrema ocurrió el 22 de enero de 2024. En medio de una disputa familiar, Bernardo Vogel sujetó a su esposa e incitó a una de sus hijas a golpearla de tal modo que hasta se le desprendió la uña de un pie. Así se abrió la primera carpeta de investigación contra el ex esposo por maltrato físico y sicológico contra los menores (carpeta CI-FDIVF/75/UI/75/D000369/01-2024).

Al día siguiente, Vogel no llevó a sus tres hijas mayores a la escuela, sino a la Fiscalía para Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (FIDCANNA) para que denunciaran a su madre (carpeta CI-FIDCANNA/59/UI1C/D/00267/01.2024). La defensa sostiene que en sus declaraciones está clara la manipulación, la interferencia parental, la siembra de recuerdos falsos y las omisiones en la evaluación sicológica de las menores.

En sus demandas Maha Schekaiban refiere que episodios de los niños fuera de sí agrediéndola se repitieron, al grado de que la madre tenía que encerrarse en el closet. En varias ocasiones, Vogel violó la orden judicial de restricción (que puede ser causal de detención).

A raíz de la denuncia de la madre, el juez de lo familiar Juan Miguel Morales le había concedido la guardia y custodia el 15 de enero. Pero el 20 de febrero resolvió lo contrario, otorgando la custodia a Vogel, sin seguir el protocolo dictado por la Suprema Corte de Justicia y desconociendo la situación de interferencia parental. Es lamentable que haya jueces que resuelven a favor del mejor postor .

En medio de la disputa

Poco antes, el 14 de febrero, los Vogel se hicieron acompañar de un agente del Ministerio Público, una trabajadora social y tres policías. Con una orden de la fiscal para violencia intrafamiliar Rosalba Barrera hicieron que los cinco niños salieran de su departamento y de ahí se los llevaron al albergue de la agencia 59 de la fiscalía capitalina, donde los tuvieron retenidos durante dos días. Fueron horas traumáticas para los menores.