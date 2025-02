En el INE hay distintos puntos de vista respecto a la forma de proceder frente a la primera base de datos recibida, pues algunos consejeros opinan que la Constitución y la ley electoral no dan atribuciones para hacer cambio alguno, pero sí para solicitar los datos personales que faltan de los aspirantes a un cargo en el Poder Judicial, o confirmar los de quienes por escrito le informaron al INE que se bajaron de la contienda, como el caso de la ex magistrada del TEPJF Gabriela Villafuerte.

En la sesión del lunes pasado, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, manifestó su preocupación de que el órgano dé algún paso para el que no esté autorizado; incluso votó en contra de que se hiciera esa verificación de datos. No hay que hacerse cargo de lo que no nos ha sido encargado; que este instituto no asuma la posibilidad de que un cargo se quede sin ser sustituido, si así fuese el caso , dijo, aunque este criterio perdió la votación.

En la mesa semanal de consejeros también se estableció que el INE debe enfocarse en mandar a Talleres Gráficos de México la información que le hizo llegar el Senado, o que en estos días le actualice, porque la tarea del instituto se limita a la coordinación operativa de la megaimpresión.