Andrea Becerril, Georgina Saldierna y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de febrero de 2025, p. 6

El senador Miguel Ángel Yunes Márquez se afilió ayer por la tarde a Morena, acompañado por el coordinador de la bancada, Adán Augusto López Hernández, quien reconoció que su voto fue fundamental para que el bloque de la Cuarta Transformació lograra aprobar la reforma judicial, pero de inmediato surgieron voces en contra. La primera, de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, quien amenazó con presentar pruebas de que está involucrado en lavado de dinero.

La suma de Miguel Ángel Yunes, en su momento, significó y significa para este movimiento la mayoría calificada que nosotros necesitábamos. Fue quien dio el paso al frente con firmeza, interés y decisión, y eso es algo que le reconocemos , subrayó López Hernández, al salir, junto con el veracruzano, del módulo instalado en las oficinas del grupo guinda en el Senado para la afiliación a Morena.

Sin embargo, no había trascurrido ni una hora de que Yunes Márquez apareció mostrando su credencial de nuevo integrante del partido en el poder, junto con López Hernández y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, cuando Nahle pidió a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido guinda que no acrediten la membresía del ex panista.

¡Los militantes de Veracruz merecen respeto!”, destacó en un mensaje en sus redes sociales, en el que adelantó que en breve presentará a la dirigencia partidaria su solicitud, que estará acompañada de “las pruebas correspondientes sobre la ‘carpeta azul’ donde Yunes Márquez está involucrado en lavado de dinero y otros delitos”.