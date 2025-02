▲ El MQ-9 Reaper es un dron de combate no tripulado desarrollado por General Atomics para la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Es muy potente, prácticamente un avión pero sin tripulación, con la capacidad de llevar armas. Es utilizado para misiones de ataque, vigilancia y reconocimiento. Foto tomada de X

Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de febrero de 2025, p. 3

Al preguntarle sobre el uso de drones por parte de la Central de Inteligencia de Estados Unidos para vigilar a los cárteles mexicanos en territorio nacional –según reportes de medios estadunidenses–, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió con una frase: es parte de esta campañita .

Diferentes medios estadunidenses, entre ellos CNN y The New York Times, difundieron que la CIA notificó oficialmente al Capitolio el envío de estas aeronaves no tripuladas que sobrevuelan territorio mexicano, para observar a las organizaciones mexicanas del crimen.

La Presidenta no dijo más sobre el tema en su habitual conferencia de prensa, donde también señaló que en cuanto a los aranceles todavía estamos en ese proceso de trabajo con el gobierno de Estados Unidos .

Tenemos la idea de que va a salir bien, siempre hay que ser positivos. Estamos poniendo todo para que pueda salir bien este proceso .