etumba en Europa la frase de Aixa, madre de Boabdil, último sultán del reino nazarí de Granada cuando salió de Alhambra tras entregar sus llaves a los Reyes Católicos en 1492: “Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre (https://bit.ly/4b6Zzx5)”. Alemania perdió su tercera guerra mundial que, por fortuna, no sucedió militarmente porque habría sido termonuclear, al haber apostado todas sus fichas en la agenda globalista verde de los perdedores: banca Rothschild/BlackRock/George Soros/Bloomberg, con sus insignificantes palafreneros de la estéril periferia.

Un personaje de 69 años, Christoph Heusgen, director saliente de la 61 Conferencia de Seguridad de Múnich –donde emergió, 18 años más tarde, como supremo vencedor el zar Vlady Putin (https://bit.ly/4hIN0ubx no pudo contener sus lágrimas, quizá de cocodrilo y, peor aún, no pudo concluir su vacuo discurso carente de todo contenido geoestratégico (https://bit.ly/415rrNr). ¿Dónde quedaron los admirables genios alemanes Kant, Bismark, Hegel, Karl Marx y Adenauer? El problema radica en que la deletérea globalización financierista castró el genio político y científico de la Alemania eterna. Dejo de lado el aserto autoflagelante del mandamás de Rheinmetall, Armin Papperger, quien se mofó de la cumbre de los perdedores a la que convocó Macron, ex empleado de la banca Rothschild (https://bit.ly/41pJSgb).

Al comediante jázaro (https://bit.ly/3QqemJr) Zelensky no le han notificado su certificado de defunción geopolítica cuando dio vueltas como pollo decapitado entre Turquía y Emiratos Árabes Unidos para acercarse a la reunión del Olimpo geoestratégico entre EU y Rusia en Arabia Saudita, donde no fue requerido (https://bit.ly/4bdeDJG). El fantástico encuentro EU y Rusia en Riad tuvo como temática la pacificación de Ucrania y versó, más que nada, sobre la restauración del complejo entero de las relaciones entre EU y Rusia cuando el comediante Zelensky es más que desechable.