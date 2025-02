F

ue un golpe s ucio, traicionero. ‘ México ha estado gobernado por cárteles del narcotráfico durante muchos años, pero especialmente lo está más ahora , soltó Trump en su club de Mar-a-Lago en Florida, sin dar más datos. Golpe sucio porque antes había dicho que la presidenta Sheinbaum es una mujer maravillosa. Apenas va a cumplir cuatro meses en su encargo. ¿Se le puede medir con el mismo rasero que a otros presidentes, en particular con el jefe de Genaro García Luna? Golpe traicionero porque representantes de los gobiernos de Estados Unidos y México tienen mesas de negociación para encarar problemas como fentanilo, migración, comercio, aranceles. Obviamente es una provocación. Claudia debe tener la cabeza no sólo fría, sino de hielo para responder al rápido y furioso que ocupa la Casa Blanca. Millares de personas salieron a las calles neoyorquinas ayer a exigir su salida del gobierno.

Exhiben al ex rector Narro

¿No que vivía de su pensión? El ex rector de la UNAM y efímero aspirante priísta presidencial José Narro Robles fue exhibido ayer como probable cómplice de un esquema de fraude en daño del Issste, por medio de la Fundación Issste. Otro implicado es el también priísta José Reyes Baeza, ex director del instituto. Su director actual, Martí Batres, presentó en la mañanera abundante información sobre sus manejos presuntamente ilícitos, comenzando con un donativo por 5 millones de pesos que recibieron para adquirir equipo y mobiliario, pero en los archivos no existe constancia de compras efectuadas con dichos recursos. La fundación –es decir, Narro– se niega a regresar las oficinas; un juez los amparó. Ya hay denuncias penales.

Se mantiene el peso

Ana Botín, hija y heredera del banquero Emilio Botín, se refirió a la estabilidad de las cuentas públicas de nuestro país. Expresó: este es un factor esencial. Se refleja, entre otros, en el mercado cambiario. El peso ha sido de las monedas más fuertes en los últimos años y, a pesar de todo lo que está ocurriendo, sigue siendo una moneda que está aguantando mucho mejor que otras, por ejemplo, el euro, todo lo que está ocurriendo en el mercado . La moneda se mantiene en casas de cambio en la banda de 20 pesos y la banca comercial lo cotiza arriba de 21.

Santander, inversión