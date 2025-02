La estafa Milei

l más reciente golpe de Javier Milei, la estafa con la criptomoneda $Libra, es un auténtico abordaje pirata financiero cibernético.

Toda transacción está respaldada por el gobierno y el sistema financiero internacional. No así las criptomonedas, divisas que desde 2008 han sido el caldo de cultivo de unos cuantos con información privilegiada ante la mayoría incauta, así que todavía estamos en el ensayo, error y horrores a lo largo del ciberespacio. La única criptomoneda con respaldo transaccional transparente, en términos de riesgo y de registro, cartera, monedero en bloque y contable, es el bitcóin, la cual utilizarán los miembros del Brics en sus transacciones comerciales hasta fortalecerla versus el hegemónico dólar estadunidense, y va… al tiempo.

La estafa Milei impacta más allá de la cuasi fallida guerra comercial de Donald Trump, en terquedad por mantener una hegemonía yanqui hace rato perdida. No es casual, a ambos se les desborda la protesta social. Así, los que por gusto se suicidan, tienen sus criptocrestas contadas.

Ismael Cano Moreno

Robo perpetrado por personal del AICM

A quien corresponda: una de mis hermanas llegó procedente de Madrid en el vuelo IB0311, de la línea Iberia, al Aeropuerto Internacional Benito Juárez el domingo pasado a las 22:10 horas.

Ya en su domicilio se percató de que en el aeropuerto había sido abierta una de las dos maletas que había traído consigo de España, y de que le habían sido sustraído tres estuches de memorias USB, con datos de mucha importancia para ella; además, le hurtaron objetos finos que empleaba para su arreglo personal.

El presente escrito tiene el propósito de alertar a las autoridades respectivas sobre uno de los actos delictivos cometidos en ese lugar para que sean tomadas las medidas pertinentes y se pueda garantizar la seguridad del patrimonio de los pasajeros.

Enrique Rivera Siqueiros

Pedagogía de la liberación vs el vigilar y castigar educativo