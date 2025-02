Culparon a médico por muerte de mascota

La agresión fue cometida luego de que una pareja lo responsabilizó de la muerte de su mascota, que no superó una operación de extracción de un hueso en el esófago.

A finales de enero, la perrita Mía recibió atención médica en Faunaría. Sin embargo, murió en la casa de sus dueños, que regresaron al negocio para exigir explicaciones, e incluso amenazaron a los empleados del establecimiento y exigieron 50 mil pesos para frenar una campaña de desprestigio contra el veterinario en redes sociales.

Los reproches de la pareja quedaron grabados en un video de una cámara del establecimiento; el material es difundido ampliamente en Internet, donde se observa y escucha al hombre y a la mujer enviar advertencias al especialista a través de un empleado.

Que me diga que fue lo que pasó con mi perro, no quiero choros (sic), que me diga las cosas realmente como fueron, porque no voy a parar, voy a seguir. Y no voy a hacerle daño, y no hacerle daño a nadie, ni voy a destruir ni nada, pero le voy a dar donde más le duela , reclamó la mujer. Enseguida su pareja pide 50 mil pesos por la muerte de la mascota.

Fuentes de la fiscalía mexiquense informaron que continua la investigación, y destacó que la grabación difundida forma parte de la carpeta, y será prueba fundamental para configurar el delito de extorsión. Sin embargo, a la par se indaga el delito de homicidio calificado.

Integrantes del Colegio Guerrerense de Médicos Veterinarios se manifestaron en la escalinatas del palacio municipal, recordaron que el pasado 25 de octubre en Acapulco, Guerrero, secuestraron y ultimaron al médico veterinario Víctor Robles Espinoza.

Un contingente de más 300 personas, entre especialistas y estudiantes universitarios marchó por calles del centro histórico y entregó un pliego petitorio al gobierno estatal en el que demandan reformas a la Ley de Bienestar Animal y garantías para ejercer su trabajo.

En los municipios de León e Irapuato, Guanajuato, más de 200 veterinarios pararon labores. La presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios de Irapuato, Margarita Flores, denunció que en ese municipio suman al menos 100 agresiones que van de lo verbal hasta balear los consultorios.