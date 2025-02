En ese momento, prosiguió, comencé a juntarlo y hoy Bosé ha renacido, es otra historia y lo verán en el espectáculo luminoso, poderoso, donde está su esencia, así como la audacia, creatividad y esos cuadros que son todas esas canciones que van pasando con sus paisajes, pero que no tienen nada que ver con ese pasado que estaba ya muy sobrecargado; la verdad es que aparte de todo lo que pasó, lo que sentía era de inmensa claustrofobia .

“Un buen día decidí que ya le había castigado lo suficiente y ahora se daba cuenta de que no era tan sólido, sino que es un amasijo de piezas que se encajan, que no es bloque -como pensaba Bosé– que se puede romper o desmontar.”

Se sinceró: cuando pasó todo lo que sucedió y empezaron acumularse los problemas de todas índoles yo culpé a Bosé, dije: él tiene la culpa, tú tienes la culpa cabrón; tú por ser quien eres, tú eres el culpable y has destrozado mi vida. Pero no ha sido Miguel. Luego lo deconstruí como un lego y dejé todas las piezas. Esperé que se ventilarán, que les diera sol, se fuera el polvo y se desdibujara, pero sobre todo ese ejercicio de humildad era muy importante .

Bosé habló sobre la ansiedad que vivió, así como el cúmulo de emociones que afrontó al decidir su regreso; también aseguró que todo lo que ha hecho en su trayectoria –de más de 40 años– ha sido importante; además descartó que la inteligencia artificial vaya a sustituir su talento y, sobre los migrantes –dijo– que tienen derecho a buscar una vida mejor, pero deben integrarse y respetar al lugar a donde llegan, porque de lo contrario, no hay sitio para ellos.

Tras deconstruirse, sanar y renacer, Miguel Bosé está de vuelta, luego de ocho años, con Importante Tour, que iniciará el 27 de febrero en México, en mi casa de acogida, mi segunda patria, la cual siempre despertó los celos de otros países que decían no entender mi relación tan intensa y profunda en esta geografía, a la cual le he dedicado más tiempo en general .

▲ El artista iniciará su recorrido internacional en México el 27 de febrero en Querétaro y le seguirán otros estados. Llegará al Auditorio Nacional los días 14 y 15 de marzo. Foto cortesía del intérprete

Puntualizó: cuando decidí arrancar (la gira) y llamé a mis equipos, ya estaba todo híper sanado, asumido, entendido, integrado y ahora hay gozadera, luego de tanto tiempo .

El intérprete de Amante bandido y Si tu no vuelves descartó tener invitados en el concierto, así como continuar haciendo colaboraciones. “No quiero ver a nadie en ese escenario o lo mato –bromeó–. Esta gira es mía, sólo mía y nada más que mía; estoy harto de duetos, dueta, de ser duetista y duetero; aleluya con Papito que fue el primer álbum de duetos en la historia, que batió todos los récords, que se vendió y, a partir de ese momento la música latina dio a entender que sólo era posible una carrera si se hacía en dúo”, lo cual ya no está dispuesto a conceder.

Ahora, el intérprete español, con una actitud sólida, en que se ha despojado de rencores, dolores, miedos, así como de todo lo que sintió en los 15 primeros días de enero, donde los ataques de ansiedad fueron una constante, pero se diluyeron cuando Miguel Bosé tomó el escenario y reafirmó: ¡Esto es lo mío! .

IA y talento

Sobre la polémica de que la inteligencia artificial sustituirá el talento de una persona, el cantante expresó: “sobre mi cadáver; no sé a quién va a sustituir, pero a mí no; antes la sustituyo yo a ella. A ver, la IA como todo en esta vida, tiene muchas vertientes y lados brillantes, eficaces y otros muy oscuros… pero no tiene emoción, eso que nos humaniza y nos hace diferentes y superiores”.

En torno a la situación que viven los migrantes en el país del norte, Bosé señaló: “casi todos los países están hechos por emigrantes y Estados Unidos, en especial más que ninguno… en ésta tiene que ver la integración, que se respete la identidad, cultura y soberanía del país adónde se va, pero si en algún momento se van a romper las reglas, delinquir o atentar contra la seguridad del originario oriundo, ese migrante se tiene que ir de vuelta al suyo”.

Miguel Bosé en Importante Tour iniciará su recorrido internacional en México, el 27 de febrero, en el Centro de Congresos de Querétaro, seguirá en Aguascalientes, Mérida, Puebla y llegará al Auditorio Nacional 14 y 15 de marzo. Después continúa en Monterrey, Guadalajara y San Luis Potosí. El 5 de abril se presenta en Veracruz y vuelve al recinto de Reforma de la Ciudad de México los días el 23 y 24 y el 17 de mayo en León. La gira de Importante Tour en España será de junio a julio y en Estados Unidos entre octubre y noviembre.