Los gobiernos deben mantener una política de globalización, que, pese a no ser perfecta, ha sacado a millones de personas de la pobreza , plantea Ana Botín.

Hay mucho interés de nuestros clientes por invertir en México, no sólo las grandes firmas, también las medianas (empresas) de Estados Unidos y Europa, y eso es lo que se necesita: inversión y creación de puestos de trabajo. Eso es lo que va a traer progreso.

–Todos los países están pasando un poco por lo mismo en cuanto al tema de los aranceles. Hay una tendencia, no sólo en Estados Unidos, sino en general, de mirar más hacia dentro y menos abiertos a la globalización.

Respecto al entorno global, advierte que el mundo crecerá menos en esta década de lo que creció la anterior . Por ello, plantea que los gobiernos deben mantener una política de globalización, que, pese a no ser perfecta, ha sacado a millones de personas de la pobreza .

El hecho es que estamos también con Openbank en Estados Unidos, en tres meses hemos llegado a más de 2 mil millones de dólares, más de 50 mil clientes y vamos a ser el único banco digital que va a estar en los dos lados: México y Estados Unidos, con capacidad, a finales de año, de hacer transferencias instantáneas entre los dos países.

–¿Percibe alguna diferencia en cómo están las cosas, en comparación con otras visitas que ha realizado al país?

–México cada año va a mejor en el total. El país ha avanzado mucho, las instituciones, el banco central. Cuando tuvimos la inflación, la independencia de los bancos centrales, entre ellos el de México, fue la gran diferencia con épocas anteriores.

“Lo que hace falta es acelerar el crecimiento y lo que veo de la Presidenta es que tiene muy claro lo que funciona, tiene muy claro que las cuentas públicas saneadas son algo muy importante. Es lo mismo que hemos visto en el sexenio anterior y se ve en la fortaleza del peso, eso es lo que refleja.

Si queremos más inversión privada para crear más puestos de trabajo esto es clave, estas políticas siguen siendo las que permitirán al país crecer más rápido y la dirección es la correcta.

–¿Ve usted condiciones en México para que la incertidumbre se disipe?

–Predecir lo que terminarán haciendo los gobiernos es muy difícil, sobre todo el de Estados Unidos. En este momento nadie sabe.

“Hay una tendencia de mirar más hacia adentro, esto es algo que provoca que las economías crezcan menos. Por lo tanto, el enfoque que tiene la Presidenta con el Plan México, de mirar más a los sectores, más a la microempresa, es muy importante para compensar parte de lo que vamos a dejar de crecer, porque algo de aranceles va a pasar.

¿Cómo se compensa ese menor crecimiento? Con más apoyo a la inversión privada tanto nacional como extranjera, más puestos de trabajo de mayor calidad, eso es muy importante y diferencial en México.

–¿A Santander le interesa el Plan México?

–De lo que conozco, el enfoque en infraestructura, eso es básico, porque la infraestructura permite que las empresas pequeñas, medianas y grandes puedan desarrollar su actividad. Hay otro enfoque en la pequeña empresa, es muy importante y veremos cómo colaboramos.

Tenemos en Santander México y en el Global plataformas que pueden ser muy complementarias para lo que se está trabajando en el gobierno de México y se lo hemos puesto a disposición. Las plataformas globales y el equipo aquí en México podemos colaborar y tenemos clientes y un centro de negocios que puede ser muy útil.

–¿Qué riesgos percibe a nivel interno y externo?

–A nivel externo el riesgo es que esta mirada hacia adentro sea demasiada y nos lleve a una situación de inflación y de bajo crecimiento, como ya lo hemos visto en otras épocas.

“Hemos sido capaces de salir de una muy alta inflación, México lo hizo bastante bien, ha sido un aterrizaje bastante suave.

“El riesgo es que ese crecimiento siga bajando por los aranceles y al mismo tiempo tengamos una inflación más alta por temas estructurales y lo tenemos que evitar.

“El Plan México puede ayudar a compensar parte de ese crecimiento más bajo con el foco en infraestructura y en las empresas.

“El mundo crecerá menos en esta década de lo que creció la anterior. Lo que está claro es que la globalización no es perfecta, pero ha sacado a millones de personas de la pobreza. Si lo miramos realmente como una foto global, es algo positivo; por supuesto, no es perfecto, hay diferencias entre países, personas y sectores, pero sin crecimiento no hay progreso.