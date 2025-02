Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de febrero de 2025, p. a10

En el futbol mexicano, 12 de los 15 clubes de Segunda División muestran en su camiseta el anuncio de una casa de apuestas. El fomento del juego a través de casinos en línea genera cada año más publicidad en partidos, estadios y publicaciones desde las cuentas oficiales de los planteles en competencia. El riesgo que supone la falta de regulación es que en un torneo fue-ra del radar mediático, como la Liga de Expansión, grupos de negocios anónimos, conformados por intermediarios y jugadores, manipulen acciones de los partidos en función del dinero que quieren ganar.

Estamos preocupados por el proceso de desafiliación, porque hace falta mucha conciencia en los profesionales , afirma a La Jornada el presidente del club Correcaminos, Javier Garibaldi, sobre la investigación por la que el mediocampista de la UAT, Francisco Tede, y otros seis jugadores del Real Apodaca, de la Liga Premier, recibieron un castigo combinado de 57 años de suspensión por conductas relacionadas con las apuestas.

Los detalles sobre la forma de operar de los jugadores y si se trató de uno o de varios partidos, como suele ocurrir en otras par-tes del mundo, quedaron bajo reserva de la Comisión Disciplinaria.

La industria de las apuestas compite a cada detalle en tiempo real: resultados finales, penales a la hora señalada, expulsiones propias, goles en contra, tarjetas amarillas. A lo largo de 90 minutos se suscitan muchos más.

Las dos instituciones se deslindaron de la conducta de los implicados, primero porque cualquier persona que tenga un vínculo contractual con el deporte o sus organizadores tiene prohibido apostar y, segundo, por la causa de investigación que se lleva adelante, agrega el directivo.

La Federación Mexicana de Futbol notificará a la FIFA del dictamen para que éste se haga válido también fuera del país.