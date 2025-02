Merry MacMasters

Los hombres y las mujeres de acción, que transforman la historia y son protagonistas de los grandes cambios sociales, escriben mucho, muchísimo, afirmó el filósofo Armando Bartra al participar en Cartas que abrieron horizontes en las cuatro transformaciones de México, conversatorio con el que se conmemoraron los 118 años del Palacio Postal, edificio inaugurado el 17 de febrero de 1907.

Para hablar de la relevancia de las misivas en la biografía de ciertos personajes de la historia, Bartra se centró en dos figuras: Ricardo Flores Magón y Felipe Carrillo Puerto, a quienes se acercó al escribir sus biografías. En ese acto, encabezado por Violeta Abreu González, directora general de Correos de México, el sociólogo y catedrático aseguró: si ambos personajes no hubieran escrito cartas y éstas no se hubieran recogido, no hubiera sido posible escribir sus biografías, debido a los documentos que se encuentran en ellas .

Puntualizó: las cartas sirven porque informan de primera mano acerca de ciertos hechos y acontecimientos que, de otra manera, no sabríamos que ocurrieron ni cómo . Por otro lado, las misivas reflejan el intercambio de ideas, las polémicas, los planes comunicados, las discusiones, incluso, las amenazas elegantemente formuladas, sobre todo entre los independentistas . Luego están las cartas íntimas .

De acuerdo con Bartra, Ricardo Flores Magón se la pasó escribiendo . Entre artículos periodísticos y cartas, redactó decenas de miles de textos, de los cuales más de la mitad son cartas . De ésas, la mayor parte se perdió, además de que una parte significativa de ellas fue interceptada por la policía cuando el activista estuvo en la clandestinidad . Las cartas, pues, permitían mantener la relación orgánica con los militantes del partido, daban las orientaciones para levantarse en armas, hablaban de lo que se cocinaba y hacía .