Miércoles 19 de febrero de 2025, p. 6

Madrid. Una síntesis global pionera ha identificado 603 especies, géneros o familias que influyen en los procesos de la superficie de la Tierra, es decir, que dan forma a los paisajes de los que dependemos.

Desde las diminutas hormigas que desplazan el suelo hasta los salmones que remodelan los lechos de los ríos, el estudio –dirigido por la profesora Gemma Harvey, de la Universidad Queen Mary de Londres– destaca la diversidad y la escala del impacto de los animales en todos los ecosistemas terrestres y de agua dulce.

Al estimar la energía colectiva de estos ingenieros naturales , esta investigación publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) muestra que sus contribuciones geomórficas rivalizan con las de cientos de miles de grandes inundaciones.

Como principales conclusiones del estudio figuran: Diversidad inesperada: más allá de ejemplos emblemáticos como los castores y el salmón, el estudio identifica cientos de especies (incluidos insectos, mamíferos, peces, aves y reptiles) que dan forma a los paisajes de maneras notables.

Ecosistemas de agua dulce en el punto de mira: a pesar de cubrir sólo 2.4 por ciento de la superficie del planeta, los hábitats de agua dulce albergan más de un tercio de estas especies notables.

Impresionante producción de energía: los animales contribuyen colectivamente con al menos 76 mil gigajulios de energía al año para dar forma a la superficie de la Tierra, una cifra comparable a cientos de miles de inundaciones extremas. Es probable que esta estimación sea conservadora, ya que existen importantes lagunas de conocimiento, en particular en las regiones tropicales y subtropicales donde la biodiversidad es mayor pero la investigación es limitada.