ance fue a Europa y asestó a los dirigentes políticos de ese continente una filípica sin contemplaciones por no pronunciarse con vehemencia y decisión suficientes contra los inmigrantes; los actuales y los futuros. Lo dijo en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania, cuando los europeos esperaban un plan de la OTAN para poner fin a la guerra de Rusia con Ucrania. Vance avisó también de dicho plan, pero fue parte secundaria de su regañina. Los europeos fueron sorprendidos con un discurso rabioso contra los migrantes. Vance quiere para Europa el mismo trato que EU endereza contra los locos, asesinos y violadores, Trump dixit, que llegan a su impoluto país. Habría que haber visto al vice: como quien parado en su pedestal de emperador suelta una reprimenda a los súbditos de sus colonias por no seguir puntualmente sus órdenes ejecutivas. Trump llamó a la reprimenda de Vance una lección . Cualquiera diría que tanta invectiva contra los europeos fue por mera estulticia (como dijo de Milei, certeramente, el editorial dominical de nuestro periódico). Y no hubo simetría: nadie se pronunció con vehemencia suficiente contra el emperador . Hubo posteriormente voces ofendidas, como las de Scholz y Macron (un tanto sotto voce), y voces muy obsecuentes como las de Meloni y Orban.

Como cualquiera otra familia gringa, la de Vance es de inmigrantes. Originaria de Escocia. Claro, para una gran parte de los blancos gringos la europea, esa sí que fue una emigración grandiosa. Vance y Trump, como tantos gringos blancos, están en contra de los inmigrantes tercermundistas (así nos llamábamos antes), negros o de variados tonos de color café. Los negros africanos esclavizados y comercializados durante siglos –del XV al XIX–, después de manumitidos fueron incorporados en un segundo plano debajo de los blancos; ellos tienen permiso de quedarse ahí donde están. Pero, por favor, no más negros llegados de fuera. Negros y morenos huelen mal, son sucios, no se bañan, no hablan inglés. Hablan español o, peor aún, creole, como los haitianos.

Como ocurrió en 2017, literalmente en los primeros momentos de su segundo mandato Trump tomó la ridícula postura de eliminar el español de la página web del gobierno gringo. Aunque EU sea el segundo mayor país donde se habla español, sólo después de México. Ah, pero para los Trump y los Vance el racismo tiene sabor a gloria. Contra los migrantes, siempre que fueren negros o morenos, como manda el manual del buen racista.